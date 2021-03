Via Verde - Bike to Coast: scopriamo insieme le tappe del percorso

Sicuramente avrai già sentito parlare della Via Verde o “Bike to Coast” il progetto di infrastruttura cicloturistica abruzzese che collegherà la città di Martinsicuro con quelle di Vasto e San Salvo. Saranno 134 km della pista ciclabile costiera tra le più lunghe e paesaggistiche d’Europa.





Inquadriamo il contesto più ampio. Il tratto ciclabile della Via Verde - Bike to Coast che si sviluppa in Abruzzo fa parte del progetto più ampio “Ciclovia Adriatica”, un itinerario cicloturistico di circa 1300 km che attraverserà ben 7 regioni italiane, collegando Trieste, in Friuli Venezia Giulia, con Santa Maria di Leuca, il punto più meridionale della Puglia.





In questa rubrica, che ti accompagnerà per 12 puntate, faremo un focus sul tratto che collegherà la città di Pescara (come hub di ingresso turistico per eccellenza) con il confine sud dell’Abruzzo, quindi con Vasto e San Salvo.





Nell’attesa che questa infrastruttura possa essere resa completamente fruibile (siamo consapevoli delle problematiche che ne stanno ritardando il completamento), durante questa “pedalata virtuale” scopriremo meglio alcune località, a volte, non direttamente ubicate sulla Ciclovia Adriatica, ma poste a poca distanza dalla stessa, ma comunque sulla sua “orbita di utilizzo”.





Non solo trabocchi, spiagge e mare, quindi, ma anche un entroterra che non sarà solo una bella cornice, ma parte integrante di un quadro che siamo sicuri lascerà profondamente interessati e sorpresi i turisti che decideranno di venire a visitare questo territorio.





Ci piace parlare di questi centri in un contesto cicloturistico perché siamo certi e ci auguriamo che la Via Verde - Bike to Coast, in un'ottica di infrastruttura turistica completa e utile al 100%, dovrà necessariamente collegare l’arteria principale che costeggia il mare sul vecchio tracciato ferroviario con le interessanti e tipiche località sulla collina e nell’entroterra.





Che siano località ubicate a ridosso sul mare o poco dietro, immaginiamo delle utili piste ciclabili “a pettine” che permetteranno di raggiungere questi luoghi in semplicità e, soprattutto, in completa sicurezza, con corsie ciclabili protette e dedicate ai ciclisti e ai pedoni.





La Via Verde - Bike to Coast diventerà un vero volano turistico quando sarà il collante tra le varie microeconomie turistiche della zona e quando il cicloturista considererà la Costa dei Trabocchi e la Via Verde - Bike to Coast come un territorio unico, unito, abbracciato, che parlerà la stessa lingua di eccellenza turistica, ottima ricettività, prodotti genuini, rispetto della natura e dell’ambiente e dal… sapore d’Abruzzo!





Siamo pronti? Allora, in sella e… partiamo! La prima puntata sarà venerdì 19 marzo.





Roberto De Ficis