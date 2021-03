Giulietta Masina, per i suoi 100 anni l’evento che "racconta la sua vita come un romanzo d’amore"

Si terrà giovedì 18 Marzo alle ore 18:30 il webinar di UniTre Cupello, UniTre Vasto e il Club per l'Unesco di Vasto, per celebrare i 100 anni di Giulietta Masina.

Al centro dell'evento, curato e condotto da Fabio Bruno, l'incontro con Gianfranco Angelucci, scrittore, regista e amico di Federico Fellini, autore del romanzo biografico su Giulietta Masina, "racconto della sua vita come un romanzo d'amore", e le letture dell'attrice Raffaella Zaccagna.

Durante la sua lunga carriera, la Masina che avrebbe compiuto 100 anni il 22 febbraio, ha vinto numerosi premi tra cui un David di Donatello più due speciali, quattro Nastri d'Argento e un Globo d'oro. Una delle ragioni di questo libro è che Giulietta "era davvero l'altra metà del cielo di Federico Fellini, e se non si conosce lei, la sua vita, la sua vicenda, la sua arte, si rischia di non conoscere abbastanza da vicino neppure Federico – dichiara Angelucci -. La creatura umana che Giulietta ha saputo incarnare e tratteggiare con tanta ammirevole precisione e trepidazione, è semplicemente la donna portatrice di vita, senza la quale non esisterebbe nessuno di noi, né il popolo di questa terra, né il futuro che ci attende, né l'arte, né la creatività, né la memoria, né i viaggi interstellari che forse condurranno il genere umano a colonizzare nuovi mondi, chissà in quali remote contrade del cosmo". Il volume contiene un ricco apparato fotografico che proviene dall'archivio fotografico del Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale.

Il webinar gratuito, sarà disponibile sulle pagine Facebook Università Tre Età Cupello, Università delle Tre Età Vasto, Club per l'Unesco di Vasto e Container Live. Diretta anche sulla pagina Instagram container_live.