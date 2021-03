Esplodenti Sabino a rischio chiusura, sit-in dei lavoratori davanti al tribunale

È in corso a Vasto, in via Bachelet, davanti al tribunale, il sit-in dei lavoratori della Esplodenti Sabino, l'azienda di Casalbordino nella quale il 21 dicembre 2020 hanno perso la vita a causa di un incidente sul lavoro Nicola Colameo, Paolo Pepe e Carlo Spinelli.

Da quel giorno la fabbrica – specializzata in demilitarizzazione di munizioni ed esplosivi – è sotto sequesto. La settimana scorsa è arrivato il via libera dall'Inps alla cassa integrazione fino a metà aprile, ma i timori sono per una chiusura definitiva della fabbrica che oggi occupa circa 80 lavoratori.

I dipendenti hanno più volte precisato di non chiedere un'accelerazione delle indagini, ma di permettere all'azienda di lavorare lasciando sotto sequestro solo l'area interessata dall'incidente. Negli incontri avuti con sindacati e rsu il titolare Gianluca Salvatore non ha escluso l'ipotesi chiusura.

Stamattina la speranza dei partecipanti al sit-in è di essere ricevuti dal procuratore Giampiero Di Florio che coordina le indagini.

In aggiornamento