Ugo Cipollone vince il torneo TPRA della Promo Tennis Vasto

È Ugo Cipollone il vincitore del torneo TPRA che si è disputato alla Promo Tennis Vasto dal 12 al 14 marzo. A scendere in campo sono stati 22 tennisti, che si sono sfidati in una competizione a eliminazione diretta con i turni di qualificazione che hanno permesso al giovane Andrea Silvestri, che ha superato in semifinale Livio Vizioli, di sfidare l'esperto Cipollone, vincente in semifinale su Roberto Bosco.

Nella finale, durata oltre un'ora, Silvestri ha conquistato il primo set per 4-2, stesso punteggio nel secondo parziale per Cipollone che poi si è imposto 10-7 al super tie-break conquistando così la vittoria.

"Faccio i miei complimenti a tutti i partecipanti e a chi ha reso possibile lo svolgimento del torneo nel pieno rispetto delle norme anti-Covid vigenti - ha commentato il presidente della Promo Tennis Pino D'Alessandro -. Diamo appuntamento ai prossimi impegni sportivi, con i campionati a squadre di serie C maschile, serie D1 maschile e serie D1 femminile. Prossimamante ci saranno altri tornei TPRA sia di tennis che di padel".