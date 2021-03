Porti e sviluppo sostenibile, venerdì 19 marzo il webinar sul sistema portuale abruzzese

Sarà dedicato a sistema portuale e sviluppo sostenibile, l'evento online che si terrà venerdì 19 marzo alle ore 21:00, sulla piattaforma Zoom.

L'incontro, dal titolo "Il sistema portuale abruzzese – Nuove prospettive di sviluppo sostenibile", vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell’ex europarlamentare Daniela Aiuto, organizzatrice dell’evento. Interverranno il dottor Valentino Ferrante, presidente dell'Ente Porto di Giulianova, il dottor Pietro Marino, presidente dell'associazione Oasi – Porto di Vasto, l'avvocato Matteo Paroli, segretario generale dell'Adsp del Mare Adriatico Centrale e il dottor Giuseppe Ranalli, presidente del Comitato PI Confindustria Abruzzo.



"Come si evince dal titolo – spiega Daniela Aiuto - credo che questa potrebbe essere una buona occasione per parlare di un argomento di estrema importanza, soprattutto nell'ottica di un futuro rilancio economico post-pandemico del territorio abruzzese, che spesso viene sottovalutato perché, nell'immaginario collettivo, i porti vengono percepiti come 'altro' rispetto alle città e rispetto alla realtà economica di un territorio".

"Ma ovviamente – dichiara - non è affatto così, e sarebbe questa una occasione per confrontarsi con cittadini ed associazioni di tutta la regione per conoscere le condizioni attuali del sistema portuale abruzzese, gli investimenti concretizzati e quelli programmati, per capire come potrà svilupparsi il settore, a beneficio di tutto il sistema economico regionale". La stessa Aiuto interverrà in prima persona, nel corso dell'evento, con una breve presentazione "in qualità di organizzatrice, ed ex membro della commissione Trasporti al Parlamento europeo".

"Si tratta di un incontro senza bandiere di partito", ci tiene a sottolineare la Aiuto che, al momento, riveste un ruolo all'interno del coordinamento regionale del partito nazionale Azione. "Reputo – afferma - che lasciare l'incontro libero da schieramenti politici possa giovare ad una più ampia e trasversale partecipazione, considerato che l'argomento è di interesse di tutta la comunità regionale. Invito, pertanto, i cittadini interessati a collegarsi per poter avere anche la possibilità di interagire con gli illustri ospiti che interverranno”.

Per partecipare all'evento occorre accedere alla piattaforma Zoom al link: https://us04web.zoom.us/j/77237148693pwd=eURJVUk4cGYrOHNlT1JNTFVWVmQ5UT09