Abako: porte e finestre nel segno della qualità e cortesia

Abako, in via San Michele a Vasto, dal 2002 è centro di vendita e assistenza di porte e finestre. “Abbiamo fatto una scelta di qualità, basandoci su una esperienza commerciale di settore significativa - spiega il titolare Manlio Betti, con un’esperienza ultraventennale nel settore - . Sin dall’inizio ci siamo rivolti ad una fascia di mercato medio-alta, con l’obiettivo di dare un segnale di qualità nel settore”. Inoltre, “dal 2005 c’è un’attenzione particolare sugli infissi, sulle caratteristiche costruttive del prodotto.

Per questo abbiamo pensato di mettere sul mercato solo prodotti certificati, di qualità e di prestigio”. Nell’offerta di Abako ci sono Breda, leader nel settore dei portoni sezionali, Schuco, Pail, e tanti altri marchi che in questo mercato hanno fatto la storia. Ovunque c’è necessità di una chiusura, Abako è in grado di soddisfare tutte le richieste sia in ambito residenziale che commerciale. Porte d’ingresso, blindati, porte interne, finestre, porte per garage. E poi una serie di accessori, come zanzariere e oscuranti che completano l’offerta. “Da noi i clienti trovano cortesia, qualità e assistenza continua. E, un aspetto a cui teniamo molto, è quello della puntualità”.

I servizi. “Seguiamo il cliente in ogni fase, dal momento del preventivo - che viene fatto gratuitamente - ai rilievi sul posto”. E poi consegna e montaggio, con la posa in opera effettuata sempre da personale qualificato in grado di rilasciare certificazioni di posa. I clienti hanno a disposizione anche un efficiente servizio di post-vendita. “Per noi è una fase molto importante, al cliente va assicurata assistenza per le eventuali problematiche che dovessero presentarsi. L’assistenza è garantita in casi urgenti nelle 12-24 ore successive alla richiesta o nell’arco di 48-72 ore con l’impiego di personale altamente qualificato”.

Gli incentivi. Negli ultimi anni sono diverse le possibilità di incentivi per sostituire gli infissi. “Rappresentano un indubbio vantaggio per chi ha intenzione di cambiare gli infissi. Noi, sin da subito, ci siamo organizzati per poter offrire questo tipo di servizio, con la possibilità di poter illustrare, attraverso agenzie a noi collegate, le possibilità rientranti nel pacchetto ecobonus 110% - che prevede un’altra serie di iniziative - che per il bonus del 50% per la sola sostituzione degli infissi”. Ed è possibile accedere ai vantaggi sia con lo sconto immediato - attraverso la cessione del credito - che con il ristoro diretto in dichiarazione dei redditi. "

Abako

Via San Michele,24 - Vasto

tel 0873.380038 / 347.0922478

