"Concorso polizia locale, prove fisiche pittoresche: rischio ricorsi"

Registrazioni video delle prove pratiche per scegliere i futuri agenti di polizia locale a Vasto. Le chiede Fratelli d'Italia affinché "il Comune garantisca, per una volta, la trasparenza del concorso", affermano in una nota i consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero.

Finisce, per l'ennesima volta, nel mirino del partito di Giorgia Meloni la selezione indetta dall'amministrazione di centrosinistra per assumere 15 poliziotti municipali. Domani, alle 9.30, inizieranno le prove di guida, "che si svolgeranno, come al solito in un momento inopportuno, presso le strade del cosiddetto Parco Moscato, nella zona limitrofa a via San Rocco" e che Prospero e Suriani definiscono "ennesima edizione dei Giochi senza frontiere" dopo le prove fisiche di ottobre.

"La commissione di concorso, guidata dal dirigente Toma, ha deciso di sottoporre i concorrenti, alcuni dei quali proverranno da regioni in zona rossa come saranno la Campania, la Puglia e il Molise, a una serie di prove di guida in moto ed in auto, per le quali, si legge sul sito del Comune, sono previste al massimo 'due penalizzazioni'. Segue un pittoresco elenco piuttosto dettagliato delle penalità (piede a terra, salto del birillo, spegnimento del motore… tutto il campionario). Le prove dovranno essere svolte in 70 secondi".

I due consiglieri chiedono "quali moto e quali e auto verranno utilizzate per la prova? Quale sarà il percorso da fare e quanto sarà lungo? Soprattutto chi saranno i 'giudici di gara' preposti al controllo delle prove? Chi cronometrerà? Chi controllerà le penalità? Chi fornirà i mezzi sui quali si svolgeranno le suddette prove di guida?". Di qui la richiesta di registrazione video per evitare "ricorsi e anche problemi di sicurezza dei concorrenti".