Nella tesi di Camilla Fiorillo idee per una campagna pubblicitaria territoriale per Vasto

"Vasto, scopri la città da cima a fondo. Campagna pubblicitaria territoriale per la città di Vasto". È questo il titolo della tesi con cui Camilla Fiorillo ha da pochi giorni conseguito il diploma accademico in Graphic Design all'University of Fine Arts di Roma.

Nel suo lavoro di tesi, la giovane vastese ha progettato una campagna pubblicitaria per la sua città, partendo da uno studio del territorio, raccogliendo le voci di residenti e turisti e provando poi a immaginare come Vasto possa essere raccontata attraverso manifesti, elementi digitali, oggetti di merchandising e tutto ciò che occorre per avere un'immagine coordinata.

Abbiamo voluto così conoscerlo in maniera più approfondita, facendoci presentare la sua tesi che, chissà, potrebbe essere anche spunto per qualcosa di concreto.

Sono tanti i lavori di tesi che hanno un legame con il territorio. Lo scorso anno avevamo raccontato anche quanto elaborato da Anna Corsi per l'erosione della Costa dei Trabocchi [LEGGI]. Ci piacerebbe continuare su questa strada, dando voce ai lavori realizzati da giovani neolaureati e neolaureate che possano dare idee, visioni, spunti interessanti per questo territorio. Segnalateceli a redazione@zonalocale.it.