Esplosione a mezzanotte e un quarto in pieno centro: ordigno davanti alla porta di "Simbiosi"

Un'esplosione ha squarciato il silenzio del coprifuoco. A mezzanotte e un quarto una deflagrazione ha scosso la quiete del centro storico di Vasto.

Un ordigno è scoppiato davanti al ristorante Simbiosi che si trova nei pressi della Torre di Bassano, lungo la centralissima via Cavour. Residenti della città antica hanno lanciato l'allarme telefonando alle forze dell'ordine.

Sul posto una pattuglia di carabinieri della caserma di piazza Dalla Chiesa e il proprietario dell'attività.

Il congegno esplosivo è stato piazzato da mani ignote davanti alla porta del locale, che ieri è rimasto regolamente aperto fino alle 22, con il titolare e il personale impegnati nel servizio di asporto consentito dal Dpcm anti-Covid.

La bomba è scoppiata quando la mezzanotte era trascorsa da circa un quarto d'ora. L'esplosione ha bucato la soglia dell'ingresso, piegato l'intelaiatura della porta e sfondato la tettoia in plexiglass. I danni sono stati già in parte riparati per consentire al bistrot di continuare a lavorare.

I carabinieri della Compagnia di Vasto, agli ordini del maggiore Amedeo Consales, acquisiranno i filmati delle telecamere della videosorveglianza per cercare indizi utili a risalire all'identità dei responsabili.