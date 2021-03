Decine di scatole contenenti scarti animali lanciate nelle scarpate tra Cupello e San Salvo

Scarti animali gettati nelle scarpate diventate vere e proprie discariche a cielo aperto. Succede tra San Salvo e Cupello sulla bretella che dalla zona industriale conduce a Montalfano.

A segnalare il vergognoso episodio sono i residenti della zona che si sono accorti di quanto accaduto a causa della puzza della carne in putrefazione. Quella zona è ben nota per l'abbandono indiscriminato di immondizia di ogni genere: si tratta della piazzola di sosta dopo le prime curve, in territorio di Cupello, un tratto poco frequentato e non illuminato che consente di di dar prova della propria inciviltà senza troppi occhi indiscreti.

Questa volta ignoti hanno abbandonato decine di scatole e buste contenenti scarti animali (classificati come rifiuti speciali), circostanza che induce a ipotizzare che non si tratta di immondizia domestica (che pure non manca), ma dell'opera di qualche azienda operante nel settore alimentare. I responsabli hanno agito sulle scarpate di entrambi i sensi di marcia della strada.

L'area, completamente invasa da rifiuti di ogni genere e dal tanfo, confina con terreni coltivati i cui proprietari sono costretti a convivere con tale esempio di civiltà o a rimuovere e smaltire l'immondizia a proprie spese.

Nel corso degli anni non è mancato chi ha cercato di arginare il fenomeno. L'ex assessore di Cupello Sante D'Alberto mobilitò vigili urbani e dipendenti comunali per risalire agli inquinatori, furono anche elevate multe [LEGGI], ma la tregua durò ben poco.