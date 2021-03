Al via il nuovo corso per arbitri di calcio della sezione di Vasto dell’Aia

È tempo di un nuovo corso per la sezione di Vasto dell’Associazione Italiana Arbitri. Si riparte, con una inedita modalità online per quanto riguarda la parte formativa, così da permettere agli aspiranti arbitri di frequentare gli incontri in tutta sicurezza. Sono tanti i ragazzi e le ragazze che, nel corso della sua lunga storia, hanno fatto parte della sezione vastese dell’Aia, vivendo la loro passione per lo sport da un differente punto di vista, altrettanto emozionante e carico di passione.

Una sezione con una lunga storia e tante punte di eccellenza, con arbitri e assistenti che hanno raggiunto la massima serie. Oggi l’Aia di Vasto può contare su suoi rappresentanti che dirigono incontri fino alla serie C di calcio e nella massima serie di calcio a 5. E tanti sono i giovani che si stanno facendo strada lungo un percorso di ampie prospettive.

A chi è rivolto. I corsi sono rivolti a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 35 anni, cittadini della comunità europea e cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.

L’esame. Al termine del percorso formativo candidati dovranno sostenere un esame con test scritti e orali sul Regolamento del Giuoco del Calcio e un test di idoneità atletica. Una volta superati gli esami si entra ufficialmente nell’AIA come arbitri e inizia il percorso in campo, inizialmente affiancati da un tutor.

La squadra arbitrale. La sezione Aia di Vasto, guidata da Mario D’Adamo, ha impostato le sue attività per far vivere ai suoi arbitri una dimensione di squadra che accompagni i suoi associati nel percorso di crescita, negli ultimi tempi adeguandosi alle normative vigenti. C’è una grande cura alla preparazione atletica degli arbitri, guidati da un team interno, all’aggiornamento tecnico grazie agli incontri con fischietti di livello nazionale.

L’inizio del corso, sulla piattaforma Zoom, è fissato per lunedì 22 marzo.

Per ulteriori informazioni scrivi le tue domande all'indirizzo e-mail vasto@aia-figc.it oppure invia i tuoi dati anagrafici e recapiti telefonici per sms al numero 3400542533 (Fabio) o 3481144928 (Manuel) e sarai ricontattato prima dell'inizio del corso.

