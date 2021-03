"IoStudio": i beneficiari potranno ritirare le borse di studio fino al 31 marzo

La Regione Abruzzo ha trasmesso ai Comuni l'elenco dei beneficiari delle borse di studio "Io studio", per la sola annualità 2019/2020. Anche a Vasto le famiglie degli studenti beneficiari potranno incassare il contributo negli uffici postali fino al 31 Marzo 2021 esibendo i codici fiscali e i documenti in corso di validità.

"I beneficiari – spiegano dal Comune - sono stati individuati tra i nominativi di coloro che lo scorso anno scolastico 2019/2020 hanno fatto richiesta e usufruito del rimborso dei libri di testo rispondendo all'avviso del Comune di Vasto, salvo alcune ulteriori esclusioni dettate dal reddito. Il Ministero ha previsto criteri più stringenti per il reddito e sono stati esclusi i redditi compresi tra i 12mila euro circa ed i 15mila euro".

"Al fine di essere ulteriormente di supporto per le famiglie, è possibile verificare preliminarmente l'elenco ufficiale dei beneficiari. L'elenco - dichiarano il sindaco Francesco Menna e l'assessore alle Politiche scolastiche Anna Bosco - riporta per ragioni di privacy, prima l'iniziale del cognome e del nome degli studenti, oltre che le prime cifre del codice fiscale. Per ulteriore conferma è possibile scrivere al servizio Whatsapp del Comune di Vasto al numero 333 6443410 oppure inviare un'email ad ufficioscuole@comune.vasto.ch.it".

Per ogni ulteriore comunicazione non in disponibilità del Comune, è possibile inviare un mail all'indirizzo iostudio@istruzione.it oppure contattare il numero 06.40409803.