Nello stabilimento Bormioli Pharma di Vasto si lavora per i vaccini anti-Covid

C'è anche lo stabilimento Bormioli Pharma di Vasto nella filiera di produzione dei vaccini anti-Covid. Dallo scorso aprile, la multinazionale del packaging farmaceutico con sede a Parma, ha rilevato l'insediamento produttivo di Punta Penna che, oggi, è uno dei nove centri di eccellenza Bormioli Pharma in Europa.

Gli investimenti fatti per l'implementazione dello stabilimento hanno permesso di alzare il livello e i ritmi di produzione ed entrare nellla produzione di componenti per il confezionamento dei vaccini. Da gennaio, infatti, a Vasto vengono prodotti i tappi in gomma - rubber stopper - per il vaccino russo Sputnik. Venti milioni i pezzi commissionati allo stabilimeno vastese. È inoltre in corso di validazione una ghiera metallica per il vaccino CureVac che permetteranno all'azienda di espandersi anche in questo settore produttivo.

A quasi un anno dall'insediamento di Bormioli Pharma a Vasto, il direttore di stabilimento, l'ingegner Ezio Scifo, fa il punto della situazione sulle attività in corso e sui possibili sviluppi futuri.