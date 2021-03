Camion che trasporta legname in fiamme in A14: il rogo spento dai vigili del fuoco

Un camion, con un carico legname, è andato a fuoco durante la notte mentre percorreva l'autostrada A14 in direzione sud con meta finale Matera. Erano circa le 23 quando è scattata l'emergenza in autostrada, al km. 440, in territorio di Vasto, dopo che il conducente si è accorto dei problemi al suo mezzo ed è riuscito a spostarsi nella corsia d'emergenza riducendo così il pericolo per gli altri veicoli in transito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo che hanno spento le fiamme. Il tratto interessato dall'incendio è stato chiuso al transito per diverse ore con l'intervento della polizia stradale del distaccamento di Vasto Sud e del personale di Autostrade.

Nel rogo è andata completamente distrutta la motrice del tir, solo parzialmente bruciato il carico di legname. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per l'autista del mezzo pesante. È stato necessario lavorare a lungo per rimuovere il mezzo bruciato e poi ripristinare l'asfalto nel tratto interessato dall'incendio. Al mattino la circolazione è tornata alla normalità.