Nuoto, qualificazione nazionali: record regionali per Lonati e Angelilli della H2O Sport

Ottimi riscontri cronometrici e prestazioni sopra le righe per gli atleti dell'H2O Sport impegnati a Campodipietra nella gara di qualificazione ai campionati italiani assoluti a base regionale. Superlativa la performance di Luca Angelilli che ha vinto i 50 rana stabilendo, con il crono di 29”04, il nuovo record regionale assoluto. L'atleta si è ripetuto poi nei 200 misti chiusi in 2’07”96 e nei 400 misti completati in 4’45”2. In entrambe le gare il tempo rappresenta il record personale per il portacolori del team biancorosso.

Ha migliorato i suoi primati personali anche Mirko Mancino, secondo nei 50 farfalla (26”75) e nei 200 misti (2’14”69), piazzamenti che fanno il paio con il terzo posto nei 200 stile libero (1’57”51). Vincenzo Palladino porta a casa i 100 misti (1’03”97) mentre chiude al quarto posto i 200 misti (2’20”98) e al quinto i 50 farfalla (28”63). Gradino più alto del podio e primato personale nei 1500 stile per Giacomo Trofino che completa la gara con il tempo di 17’35”30. Sono d’argento i 200 farfalla di Francesco Stinziani che con il tempo di 2’28”86 piazza anche il suo nuovo record personale. Fa bella figura anche il compagno di team Jacopo Raspa che centra l’argento nei 100 misti (1’07”39), il bronzo nei 50 rana (38”88) e il quarto posto nei 50 farfalla con il tempo di 28”25. Il dorso parla biancorosso grazie ad Jacopo Basile, terzo nei 100 (1’03”12) e nei 200 (2’15”12). Rimedia applausi e consensi anche Gabriele De Gregorio che sale sul terzo gradino del podio nei 200 misti (2’20”96) e migliora di molto il suo personale nei 200 stile completati in 2’03”83. Continua a crescere Giuseppe Massignan che piazza i nuovi record personali nei 50 farfalla (27”22) e nei 100 stile libero (54”12). Gare positive anche per Daniel Di Giacomo che si piazza ai piedi del podio nei 100 dorso (1’03”13) e nei 100 stile libero (56”26). Jordan Coco è quinto nei 100 dorso (1’09”06), nei 200 dorso 2’28”88) e nei 200 stile (2’21”70). A Campodipietra si sono messi in vetrina, migliorando i loro personali Emanuele Florio e Andrea Gabriele nei 100 farfalla (1’05”03). Hanno ben figurato al primo anno ragazzi, gareggiando con atleti più grandi, Antony Mascilongo nei 200 stile e 400 stile, Christian Leccese nei 50 stile , nei 100 stile e nei 400 stile. In ascesa Christan Bucciardini, protagonista nei 100, 200 e 400 stile libero insieme al compagno Jacopo Centillo in gara nei 100 stile, 200 stile libero e 100 farfalla.

Tra le donne brilla la stella di Martina Lonati che vince i 200 farfalla in 2’15”55 e piazza il nuovo record regionale assoluto. Per lei arriva anche l’oro nei 200 stile chiusi in 2’05”92. Applausi a scena aperta per Sofia Mancini che si porta a casa i 50 rana in 33”60, tempo che la colloca tra le migliori dieci in Italia tra le nate del 2006. E mette in bacheca l’argento nei 100 misti chiusi in 1’16”. Sofia Rossano offre prestazioni di grandissimo livello nei 100 farfalla (1’06”98) e nei 200 misti (2’27”93) chiudendo entrambe al secondo posto con riscontri cronometrici di ottimo livello nelle graduatorie italiane stagionali tra le 2008. Per lei arriva anche un bronzo nei 50 stile (28”57). Tris d’oro per Camilla Stinziani nei 50 farfalla (30”95), 200 misti (2’27”01) e 400 misti (5’16”30). Ottimi risultati per due atlete giovanissime dell’H2O sport entrambe del 2008: un oro e un bronzo per Alessia Angelicola che vince i 100 rana in 1’19”60, è terza nei 100 stile (1’03”69) e quarta nei 100 farfalla (1’10”7); grande affermazione nei 200 rana per Sofia Silvaroli con il nuovo personale di 2’51”73. Per lei anche un quinto posto nei 200 stile (2’20”43) e nei 100 farfalla (1’20”20). Arianna Capria fa suoi i 100 misti in 1’09”15, ed è seconda nei 50 rana (35”77) e terza nei 200 misti (2’32”36). Tris d’argento e personali sulle distanze dei 50 stile (28”24), 100 stile (1’00”31) e 200 stile (2’14”08) ottenuti da Sabrina Antenucci. Stessi piazzamenti ottenuti da Alyssa Pia De Felice e Claudia Rossano seconde rispettivamente nei 200 rana (2’59”39) e nei 100 dorso (1’05”70) e terze nei 100 rana (1’22”43) e nei 50 dorso (30”69). Sale sul terzo gradino del podio Marta De Paola, sia nei 100 farfalla (1’07”56) che nei 200 farfalla (2’29”40). Stesso piazzamento ottenuto da Sara Saraceni nei 100 misti (1’17”82) oltre che nei 50 stile (31”22) e nei 100 farfalla (1’15”66). In evidenza si è messa anche la giovanissima Sofia Cavina quarta nei quarta nei 100 stile libero con un ottimo 1’03.74 e quinta nei 50 stile libero chiusi in 29”16. Per lei anche una sesta piazza nei 200 stile libero (2’20.90). In tutte le gare la portacolori biancorossa ha fatto registrare con grande miglioramento dei personali. Doppio quarto posto per Federica Santoro nei 200 stile (2’20”21) e nei 100 farfalla (1’14”95). Eliana Giulia Ricciuti termina al quinto posto i 200 dorso in 2’36”07 e i 50 stile in 30”18. Stesso piazzamento per la compagna di squadra Sofia Pulla nei 200 misti (2’48”39) e nei 200 stile (2’35”44). Hanno contribuito alla grande domenica dell’H2O Sport, migliorando i loro personali, Arianna Giuliano nei 50 stile, nei 100 stile e 200 stile, Arianna Priori nei 100 stile libero chiusi; Cecilia Allegretti nei 200 stile e 100 farfalla, Giorgia Pia Gabrielli nei 100 stile, nei 200 stile e nei 100 dorso, Irene Tufilli sui 50 stile libero e 100 dorso.