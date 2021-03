Auto forano sulla "mulattiera" della zona industriale di San Salvo, la Provincia mette le "pezze"

La strada era già in pessime condizioni, la copiosa pioggia di ieri ha peggiorato solo una situazione da tempo insostenibile. Parliamo della strada provinciale che dal casello dell'A14 "Vasto Sud" attraversa la zona industriale di San Salvo fino in via Trignina alle porte della città.

Nella prima serata di ieri diversi automobilisti si sono ritrovati con le gomme letteralmente spaccate a causa delle profonde buche apertesi durante la pioggia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per segnalare il pericolo alle altre auto in transito. Alcuni degli automobilisti danneggiati dalle carreggiata diventata un'autentica groviera, stamattina, si sono detti intenzionati a denunciare l'ente proprietario.

Sulle condizioni di questa importante arteria percorsa quotidianamente da centinaia di automobili e tir anche il sindaco Tiziana Magnacca è intervenuto più volte chiedendo alla Provincia di fare presto.

Il rifacimento del manto stradale rientra tra le opere finanziate dal masterplan, ma varie vicissitudini hanno dilatato i tempi. Gli interventi, appaltati dal Comune di Lentella che gestisce i 4,5 milioni di euro per il Medio Vastese, erano previsti per l'estate scorsa, ma alla ditta aggiudicataria sono state mosse alcune contestazioni così l'iter si è bloccato.

Il sindaco di Lentella, Carlo Moro, ora assicura che gli interventi partiranno a breve, "La nuova consegna dei lavori c'è stata lunedì scorso. Il primo progetto prevedeva il rifacimento del tratto dal casello dell'A14 fino alla rotatoria davanti alla Pilkington. Ora, invece, considerate le pessime condizioni della strada si partirà dal chilometro 0, cioè dalla città proseguendo verso il casello A14".

La Provincia pare si sia detta inoltre disponibile a reperire altri fondi per la stessa strada. Per adesso, in attesa di interventi risolutori, gli operai dell'ente proprietario sono intervenuti con "pezze d'asfalto" per tappare le buche più grandi.