"Saranno le segreterie regionali a proporre il candidato sindaco. La Lega contribuirà alla scelta"

"Il candidato di Vasto, preso atto della mancata sintesi a livello locale, è nelle mani delle segreterie regionali. È la politica, bellezza! È l’abc della politica da quando esiste la politica. Saranno le segreterie regionali dei partiti di centrodestra a proporlo alla città. La Lega, insieme agli altri partiti, concorrerà a sceglierlo". Davide D'Alessandro, capogruppo della Lega in consiglio comunale, rompe il suo silenzio nel dibattito sulla scelta del candidato sindaco del centrodestra alle prossime amministrative di Vasto e indica chiaramente la sua posizione e quella del suo partito.

Un silenzio, praticato "nonostante le tante richieste giunte da varie testate giornalistiche. L’ho fatto perché la comunità del centrodestra vastese merita rispetto, perché la maggioranza degli elettori vastesi, notoriamente di centrodestra, si attende comportamenti da classe dirigente matura. Purtroppo, il tanto inutile pulviscolo che si agita nell’aria, le tante dichiarazioni che favoriscono la confusione e mirano a danneggiare quella comunità, l’eccessivo protagonismo di personaggi in cerca d’autore e di visibilità, si sommano e si rincorrono ogni giorno di più. Allora, per rispetto della nostra gente, è giunto il momento della chiarezza".

D'Alessandro sottolinea che "la Lega di Vasto, non essendo un partito dello zero virgola, non ha candidati civici. La Lega ha candidati della Lega. Lo ha espresso con fermezza il nostro segretario regionale, On. Luigi D’Eramo, quando l’estate scorsa ha rivendicato per la Città del Vasto la candidatura a sindaco. Lo ha ribadito più volte il nostro segretario cittadino, Avv. Arnaldo Tascione, partecipando a tutti i tavoli intenzionati a trovare una sintesi locale. Ci siamo sempre tenuti lontani dal ridicolo, dalle dichiarazioni roboanti e inopportune, dalle presenze sceniche e farlocche, considerando la politica una materia estremamente seria. Ritengo quindi ingiusto, per la nostra gente, che da più parti si continui un’operazione di stillicidio quotidiano avente un solo obiettivo: indebolire il centrodestra e impedirgli ancora una volta di centrare l’obiettivo tanto atteso, di vincere le elezioni comunali e cambiare il verso di un’Amministrazione che segna, da quindici anni, la decadenza di Vasto".

C'è anche uan sottolineatura critica, considerando che le "elezioni comunali, tra l’altro, si terranno tra settembre e ottobre. Nessuno chiede al Pd dove sia il candidato del Pd a Lanciano e in tante altre città d’Italia. Tutti chiedono al centrodestra dove sia il candidato di Vasto". La presa di posizione è netta, ricordando che saranno le segreterie regionali dei partiti a indicare la rotta portando all'identificazione del candidato sindaco. "E il centrodestra vastese, compatto e unito, arricchito dalle formazioni civiche autenticamente interessate al bene di Vasto, farà di tutto per condurlo alla vittoria. Tutto il resto è inutile pulviscolo che si agita nell’aria, tutto il resto è aria fritta".