Maltempo, il Sinello supera il livello d’allarme: monitoraggio in corso

L'ondata di maltempo ha portato nella giornata di oggi abbondanti precipitazioni sul Vastese, con neve alle quote più alte. C'è quindi particolare attenzione ai corsi d'acqua, ingrossati dalla pioggia e con una gran quantità di materiale trascinata a valle dalla corrente.

Nelle prime ore del pomeriggio il Centro Funzionale Abruzzo ha comunicato che il fiume Sinello ha superato il livello di guardia. Per questo è scattata l'azione di monitoraggio del corso d'acqua nei punti di maggiore criticità.

Alla foce del Sinello, in territorio di Casalbordino, sono presenti gli uomini della polizia locale e del gruppo di protezione civile "Madonna dell'Assunta". Al momento la situazione sembra essere sotto controllo, non si presentano neanche particolare accumuli di fango e altri materiali nei pressi dei ponti. Con le condizioni meteo in miglioramento dovrebbero essere scongiurate situazioni di criticità.