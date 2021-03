Strisce rosa a Vasto, Suriani rilancia: "Riporteremo la proposta in consiglio comunale"

Torna sui banchi del Consiglio comunale di Vasto la proposta di realizzare i "parcheggi rosa" riservati a gestanti e neomamme. A sollevare nuovamente la questione, Vincenzo Suriani, consigliere comunale di Fratelli d'Italia che annuncia che la mozione "verrà riproposta nel prossimo consiglio".

"In occasione della giornata internazionale della donna – dichiara il consigliere in un comunicato - alcuni comuni virtuosi, come quello di Casalbordino, hanno inaugurato i parcheggi rosa, stalli di parcheggio riservati alle donne incinta e alle neomamme [LEGGI]. A Vasto il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ha proposto un provvedimento simile a gennaio, ma la nostra mozione è stata bocciata nel corso dell'ultimo consiglio comunale".

Suriani sottolinea che "esiste già una mozione approvata che prevede l'istituzione delle cosiddette strisce rosa, presentata dal consigliere Etelwardo Sigismondi durante la seconda consiliatura Lapenna nel 2011. Il consiglio comunale, all'epoca, approvó il documento all'unanimità. Sono dunque passati dieci anni, da quando il consiglio ratificò l'istituzione dei parcheggi riservati alle donne incinta e con figli neonati. Nulla è stato fatto. Insieme al consigliere Prospero, cofirmatario della prima mozione, e ad altri consiglieri di minoranza, riproporremo pertanto la questione nel prossimo consiglio, chiedendo come mai, dopo 10 anni dall'approvazione del testo Sigismondi, le strisce rosa restino ancora un miraggio per le donne e le famiglie vastesi".

"L'esempio di Casalbordino dimostra chiaramente che, quando si vuole procedere, le amministrazioni comunali lo fanno velocemente, senza inutili distinguo, senza contorsioni regolamentari che non hanno ragione'd’essere. Speriamo che anche il sindaco e le forze di maggioranza facciano chiarezza e concordino con noi, e che finalmente questa forma diffusa e civile di agevolazione per mamme e famiglie possa essere realizzata anche a Vasto".