Nuova sede e nuovo look per la farmacia Sansanelli

Nuova sede per la farmacia Sansanelli che, da lunedì 8 marzo, si è trasferita nei nuovi locali di via del Giglio a Vasto. La dottoressa Sabrina Sansanelli, titolare della farmacia, cresciuta in Lucania e laureata a Bologna, con madre molisana e padre lucano, ha sempre avuto con Vasto un forte legame. Dalla nascita all'ospedale San Pio, dove la madre ha desiderato partorire, alle estati da bambina con la nonna e sulle spiagge di San Salvo. La città di Vasto si ripresenta nella sua vita quando ci fu l'occasione di rilevare la farmacia comunale sulla Circonvallazione Histoniense.

"È stata una intuizione di mio padre ed è grazie a lui che tutto ciò si è potuto concretizzare. Con la sua positività, generosità e affetto mi ha accompagnato passo dopo passo fino a questo nuovo traguardo professionale".

La farmacia Sansanelli, in un nuovo complesso edilizio, ha un ambiente accogliente, maggiori spazi e un ampio parcheggio. Ai servizi tradizionali verranno aggiunti nuovi servizi di screening, autoanalisi e consulenze personalizzate.

"Siamo contenti di iniziare questa nuova fase del nostro percorso - afferma la dottoressa Sansanelli - In questi primi sei anni abbiamo costruito un rapporto di fiducia con i nostri clienti. Sono certa che proseguiremo su questa strada, grazie alla professionalità e gentilezza dei miei collaboratori e potendo sempre contare sulla guida esperta ed amorevole di mio padre".

Farmacia Sansanelli

via del Giglio 35/f - Vasto

tel. 0873.440728 - 0873.380388

whatsapp - 371.4229317

farmaciasansanelli.vasto@gmail.com

informazione pubblicitaria