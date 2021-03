Runners Casalbordino, appuntamento al 2022 con Notturna del Campanile e Mandamento Tour

Appuntamento al 2022 con la Notturna del Campanile e il Mandamento Tour, eventi sportivi organizzati dall'asd Runners Casalbordino. L'associazione sportiva casalese, come già accaduto lo scorso anno, ha scelto di fare passo con i gli appuntamenti di giugno e dicembre che, nel corso degli anni, sono divenuti un punto di riferimento per il podismo regionale.

"Anche quest’anno le condizioni sanitarie non ci permettono di organizzare e programmare al meglio le nostre attività", spiega il presidente del sodalizio gialloroso Eric D'Ercole. Il direttivo dei Runners Casalbordino, in accordo con l'Avis Casalbordino "Don Antonio Tobia", partner delle manifestazioni, ha deciso quindi di rimandare al 2022 la Notturna di giugno - corsa che si svolge nel centro storico - e il Mandamento di dicembre - che attraversa tutto il territorio con partenza e arrivo a Miracoli -.

"Abbiamo preso questa decisione - sottolinea D'Ercole - con la consapevolezza dell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando e per non esporre i podisti a rischi". Ma lo spirito sportivo e la voglia di correre non vengono meno. "Se in estate le condizioni lo permetteranno proveremo ad organizzare eventi last minute con numero ridotto di partecipanti per far conoscere il nostro territorio.

E, poi, nel rispetto delle norme vigenti e con la massima cautela, i nostri atleti continuano a tenersi in forma per farsi trovare pronti quando si tornerà a gareggiare".