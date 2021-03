Rinnovo Rsu Pilkington: Femca Cisl primo sindacato con il 48%, Filctem Cgil al 27%

La Femca Cisl si conferma primo sindacato alle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) alla Pilkington di San Salvo.

La tornata elettorale si è tenuta dal 2 al 5 marzo nel rispetto dei protocolli anti Covid-19 e ha visto un'affluenza del 92%.

Come detto, la Femca Cisl si è confermata primo sindacato in fabbrica con 682 voti, pari al 48% dei votanti, e ha incrementato il numero di delegati da 11 a 13 (10 operai, 2 impiegati, 1 quadro). La Filctem Cigl ha raccolto 384 voti (27,0%) con 6 delegati eletti (6 operai), la Uiltec Uil 287 voti (20,2%) con 5 delegati (4 operai, 1 impiegato) e, infine, la Ugl Chimici 32 voti (2,25%) con un delegato eletto tra gli operai. I Cobas non hanno presentato la lista.

Soddisfatti per il risultato il coordinatore Femca Cisl della Pilkington, Andrea D'Elisa, e il coordinatore provinciale Franco Zerra: "Ringraziamo tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno conferito il consenso alla Cisl e in generale ringraziamo tutti per l’elevato senso di partecipazione. L’alto consenso ricevuto ci carica di responsabilità anche alla luce della difficoltà che stiamo attraversando per via della crisi sanitaria, economica e sociale, tutti aspetti che comportano sfide e scelte difficili ma che ci aiuteranno a difendere il lavoro su questo territorio. Il mercato globale oggi richiede sempre più competitività alle aziende per sopravvivere a questa grande crisi economica. Ci auguriamo che anche le istituzioni a tutti i livelli aiutino il sistema produttivo del paese che è il cuore pulsante dell’economia, dopo avere messo in sicurezza la salute della popolazione con un massiccio e fattivo piano vaccinale che è l’unica strada per far ripartire il sistema paese. Un ringraziamento va a tutti i candidati Cisl che con il loro impegno costante e la loro disponibilità hanno permesso a tutte e tre le liste Cisl di raggiungere il gran successo ottenuto. Infine, porgiamo un augurio di buon lavoro a tutta la nuova Rsu".

I DELEGATI ELETTI

Operai

Femca Cisl: Luca Strever, Antonio Stivaletta, Carmine Antonelli, Nicola Pelliccia, Alessandro Forlano, Andrea Artese, Giorgio Cianfagna, Tony Faga, Mario Di Tullio, Tommaso D’Ottavio

Filctem Cgil: Vincenzo Costanzo, Mauro Del Piano, Marco Ranieri, Alfonso Di Tullio, Antonio D'Ippolito, Nicola Di Foglio

Uiltec Uil: Antonio Giammichele, Giuliano Vespasiano, Paola Peluzzo, Francesco Cellesi

Ugl Chimici: Graziano Lafratta

Impiegati

Femca Cisl: Andrea D’Elisa, Bruno Rocchi

Uiltec Uil: Pino Colangelo

Quadri

Femca Cisl: Denis Cortellini