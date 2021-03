Amazon lancia fondo di 500mila euro per l’imprenditoria femminile nel settore delle consegne

Un fondo da 500mila euro in Italia a sostegno di iniziative di imprenditoria femminile rivolto alle donne che vogliono dare vita alla propria azienda di consegne. Ad annunciarlo è il colosso statutinetense dell'e-commerce Amazon in procinto di aprire una sede a San Salvo.

"Le aspiranti imprenditrici – si legge in una nota – potranno fare richiesta per usufruire del contributo di 15mila euro a supporto della creazione e del lancio della propria impresa di servizi di consegne. Per farlo, dovranno inviare un business plan relativo alla futura azienda di servizi di consegne e rispondere ad alcune domande incentrate sui concetti di leadership e imprenditoria femminile nella Logistica. Il documento sarà valutato dal team di Amazon e il contributo economico verrà assegnato a coloro che dimostreranno di possedere una forte attitudine alla leadership e all’imprenditorialità, sia attraverso la domanda di candidatura che durante i colloqui".

Il fondo è stato lanciato nell'ambito dell'iniziativa nell'ambito del programma Delivery Service Partner. Amazon supporterà le nuove imprenditrici ad avviare la propria azienda di consegne affidando loro spedizioni e metterà a disposizione tecnologie formazione sul campo, agevolazioni e coperture assicurative [QUI MAGGIORI INFORMAZIONI].

"Nell'ambito del nostro impegno nel contrastare le differenze di genere e promuovere le pari opportunità, siamo davvero felici di offrire questo nuovo incentivo rivolto alle donne che entreranno nel programma e che rappresenta un' opportunità concreta per la crescita dell'imprenditoria femminile in Italia – dice Gabriele Sigismondi, Responsabile di Amazon Italia Logistics – Con questo fondo di 500mila euro offriremo un supporto ulteriore alle imprenditrici che hanno sempre desiderato avviare una propria azienda e guidare un team".