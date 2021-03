A Casalbordino realizzati parcheggi "rosa" per neomamme e gestanti

Sono stati realizzati a Casalbordino quattro parcheggi con strisce rosa che saranno riservati alle auto delle gestanti e delle neomamme. La proposta, formulata dall'assessore Turismo e alle Pari Opportunità, è stata approvata all'unanimità dalla giunta e resa poi operativa con la delimitazione degli spazi e il posizionamento della relativa segnaletica.

"È un piccolo gesto di sensibilità ed attenzione nei confronti delle gestanti e delle neomamme – spiega Alessandra D'Aurizio -. I parcheggi rosa sono stati istituiti dal Comune in alcuni punti nevralgici della città (vicino alla Basilica Madonna dei Miracoli, nei pressi della stazione ferroviaria di Casalbordino Lido, all'interno del parcheggio della Scuola Elementare e del Baby Parking ed in piazza Zimarino, vicino al corso cittadino), come forma di cortesia nei confronti delle donne in gravidanza e delle neomamme con neonati al seguito".

In occasione della Giornata internazionale delle Donne l'amministrazione casalese ha voluto mettere in campo una serie di iniziative che proseguiranno nei prossimi giorni. "Non è nostra intenzione riconoscere una forma di privilegio, il nostro vuole essere un gesto di rispetto e di tutela nei confronti delle donne, in una fase molto delicata della loro vita e della maternità in generale. Nonostante i parcheggi rosa non siano stabiliti dal Codice della Strada, istituirli è stata una scelta di carattere etico al fine di agevolare la mobilità delle donne e garantire così principi di parità così come previsto dalla nostra Costituzione".