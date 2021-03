Olio di frittura per strada, cade un uomo. Polizia locale cerca nel video il responsabile

Ignoti hanno gettato olio esausto per strada provocando la caduta di un uomo. Il fatto è accaduto stamattina, in via Santa Maria, nel centro storico di Vasto, dove è intervenuta della polizia locale.

"Dagli accertamenti esperiti - racconta il comandante, Giuseppe Del Moro - si è riscontrato che da un tombino fuoriusciva olio, verosimilmente di frittura. L'olio, con molta probabilità, è stato versato nel tombino e, non trovando sbocco naturale nelle condutture poiché intasate, si è riversato nella strada di via Santa Maria. Un uomo è caduto, ma ha preferito non andare al pronto soccorso per farsi refertare, riservandosi comunque di farlo in seguito. La sede stradale è stata pulita dalla società Pissta, aggiudicataria del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza compromesse dal verificarsi di incidenti stradali o altri eventi accidentali. La Pulchra (la società che gestisce l'igiene urbana, n.d.r.) ha provveduto a ripulire il pozzetto".

Gli agenti acquisiranno le immagini di una telecamera della videosorveglianza per risalire al responsabile dello sversamento illecito.