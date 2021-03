Il telefono di Emily Abruzzo contro la violenza sulle donne: "Non siete sole"

L'associazione Emily Abruzzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, ricorda il suo nuovo progetto contro la violenza di genere. Progetto nato grazie ad Any Florentina Gheorghe, una delle associate che, spiega, "parte dalla volontà di poter aiutare le donne straniere che la vita mi ha fatto incontrare, dal forte desiderio di poter dare alcuni consigli alle donne che vengono in Italia da altri paesi su come proteggersi dagli abusi, ad esempio a chi chiedere aiuto e perchè fidarsi di chi vuole offrire assistenza".

"Grazie alla collaborazione della professoressa Teresa Maria Di Santo – sottolinea la volontaria - l'associazione Emily Abruzzo ha messo subito a disposizione delle vittime un'altra linea telefonica attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, per segnalare situazioni di violenza di ogni genere per le ragazze e donne di ogni nazionalità. Coloro che pensano che sia arrivato il momento di fare qualcosa, ma non sanno come, non sanno da dove iniziare, non sanno dove andare o a chi rivolgersi, possono contattare il numero 3391841962, al quale risponderò personalmente garantendo la privacy, e dove sarà possibile fissare un appuntamento con l'associazione Emily Abruzzo con l'assistenza di un interprete (nel caso di necessità), oltre ad un team di professionisti tutto al femminile e pronte ad aiutarvi".

"L'8 marzo – afferma Any - è festa anche per quella donna ucraina con due figli, vittima di violenza domestica, o per la donna rumena alla quale è stata tolta la gioia di prendersi cura della sua bambina. Le donne sono forti. In occasione dell'8 marzo, il mio messaggio per le donne è di non tacere, di sapere che non sono sole, che noi di Emily Abruzzo le sosteniamo, ma devono chiedere aiuto, in modo che possiamo ascoltarle ed essere accanto a loro. Per ridurre la violenza, la società non deve più essere indifferente, non tollerare più la violenza e mostrare solidarietà a chi soffre".

Contatti: 331 1566701 (associazione Emily Abruzzo) - 339 1841962 (Any Florentina Gheorghe)