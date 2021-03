"Destinare a San Salvo Marina i 2,4 milioni di euro? Scelta che non proietta verso il futuro"

"Fare una passeggiata che sarà utile e bellissima, ma che si fa con i fondi pubblici, non ci proietta nel futuro, ma serve solo per qualche foto". Il segretario provinciale del Partito Democratico, Gianni Cordisco, boccia l'intenzione del Comune di San Salvo di usare per il lungomare il contributo versato all'ente dalla Engineering 2K.

La società che sta realizzando il futuro polo logistico di Amazon ha riconosciuto al Comune una somma di 2,4 milioni di euro quale contributo volontario a favore della collettività cittadina (extra oneri di urbanizzazione) da destinare a opere pubbliche [LEGGI]. Il sindaco Tiziana Magnacca e l'assessore Maria Travaglini hanno annunciato di voler impegnare questi soldi per iniziare il rifacimento del lungomare per il quale i progetti nel corso degli anni non sono mancati a differenza delle risorse necessarie.

Per Cordisco – che è anche membro del cda Arap – i 2,4 milioni di euro andrebbero usati per altre opere in grado di rendere più attrattiva la zona per altre imprese intenzionate a insediarsi a San Salvo: "Ho fatto i complimenti al sindaco per essere stata capace di intercettare questa somma, però non condivido assolutamente la destinazione. Non un onere di urbanizzazione, ma una somma che compensa quella che sarà la congestione sociale, di traffico e attività su questo territorio. Siccome è una somma sostitutiva di oneri già pagati, sarebbe stato utile investirla per spingere una nuova società a venire qui: mi dai questi soldi per compensare il traffico, allora compenso le linee del traffico, le vie di congestione, faccio una nuova uscita autostradale, dò una mano alla Trignina a essere meno congestionata, faccio più formazione. Questa sarebbe stata una scelta utile che giustifica questo tipo di contributo. Fare una passeggiata che sarà utile e bellissima, ma che si fa con i fondi pubblici, non ci proietta nel futuro, ma serve solo a qualche foto". "Nuovi insediamenti possono venire ma dobbiamo spiegare che ognuno che viene non è tenuto a pagare un pezzo di San Salvo Marina perché altrimenti si spaventeranno e andranno altrove".

Il segretario provinciale del Pd ha espresso la propria opinione durante l'ultima puntata di TimeOut [GUARDA] alla quale era presente anche la consigliera regionale della Lega Sabrina Bocchino che ha spezzato una lancia a favore della compagna di partito Magnacca: "Capisco la divergenza di opinioni, ma io credo che il sindaco di San Salvo abbia finora dimostrato di aver governato bene e aver fatto tanto per il suo territorio a differenza del nostro sindaco di Vasto che è nell’immobilismo più totale. Credo quindi che le scelte di Tiziana Magnacca siano assolutamente giuste".