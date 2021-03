Vaccini per gli ultra ottantenni a Castiglione Messer Marino dalla prossima settimana

Le vaccinazioni anti Covid-19 per gli ultra ottantenni potrebbero partire la prossima settimana a Castiglione Messer Marino. Nei giorni scorsi c'era stata la presa di posizione del consigliere comunale di opposizione Enzo Fangio che denunciava la penalizzazione nei confronti dei cittadini dell'Alto Vastese costretti a raggiungere, accompagnati, l'ospedale di Vasto con viaggi anche di 120 chilometri tra andata e ritorno [LEGGI].

Ad annunciare un possibile sblocco della situazione è il sindaco Felice Magnacca: "Ho più volte sollecitato la Asl formalmente e per le vie brevi a organizzare la somministrazione nel nostro distretto sanitario di base, ho avuto parere favorevole per l’avvio nella settimana prossima per le persone anziane più fragili. Si lavora per accelerare il più possibile anche con l’aiuto e la disponibilità di personale medico e paramedico, a titolo gratuito e volontario".

La stessa possibilità è in fase di valutazione a Celenza sul Trigno. Qui si sono registrati 3 nuovi contagi e il decesso di una persona a causa del virus. Il 6 e 7 marzo si terrà lo screening gratuito (nell'ex municipio di via Rinascita) e il sindaco Walter Di Laudo aggiunge che sono in corso i contatti con la Asl per le eventuali vaccinazioni nella sede della guardia medica.