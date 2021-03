Punta Aderci, cambio nel Comitato di gestione: l’associazione Oasi "candida" Fabio Ippolito

Cambio all'interno del Comitato di gestione della Riserva di Punta Aderci. A comunicarlo, in una nota inviata al sindaco di Vasto Francesco Menna, l'associazione Oasi (Occupazione Ambiente Sviluppo Industriale). Per sostituire il componente dimissionario del comitato, è stato proposto il professor Fabio Ippolito che, spiegano nella comunicazione, "vanta un profilo professionale e accademico di grande rilevanza proprio nella gestione e valorizzazione di aree di particolare pregio ambientale".

"L'iniziativa dell'associazione Oasi – sottolineano - rappresenta lo spirito, l'impegno e la volontà nel contribuire, in maniera fattiva, allo sviluppo e al potenziamento della Riserva di Punta Aderci. La proposta di un alto profilo professionale rappresenta una scelta nell'interesse della collettività di Vasto e del suo territorio, e premia la competenza e la capacità specialistica, più di ogni appartenenza".

L'associazione auspica che "il sindaco provveda, in tempi brevi, alla nomina del componente del Comitato, avviando una nuova era all'insegna della massima partecipazione e condivisione delle scelte. La professionalità suggerita potrà sicuramente contribuire a potenziare la conduzione di un organismo chiamato a compiere scelte importanti in ambito botanico paesaggistico. La politica ambientale non conosce steccati ideologici o di interessi, la dimostrazione è nella stessa scelta del Governo, con l'avvio del ministero per la transizione ecologica".

Nell'ottica di una "proficua collaborazione", l'associazione Oasi propone di "inserire un componente all'interno del Comitato di Gestione della Riserva, soprattutto se l'indicazione, come in questo caso, ricade su un professionista di levatura accademico professionale. Auspichiamo - dichiarano - che in tempi brevi si provveda alla sostituzione del membro dimissionario al fine di non paralizzare a tempo indeterminato l'attività del comitato di gestione della riserva".