“Sono rimasto a piedi con la macchina e non ho soldi”: ma è una truffa

Diverse segnalazioni sono arrivate nel giro di poche ore in redazione in merito a un uomo, con molta probabilità della zona, che in diverse circostanze si sarebbe spacciato per sfortunato personaggio con la macchina senza benzina, il portafogli a casa e nessuno da chiamare e, quindi, in cerca di denaro che ovviamente poi avrebbe riconsegnato, ma non è così.

Le persone prese di mira da questo individuo riferiscono che si sia avvicinato in modo disperato a loro chiedendo aiuto: "Sono senza benzina alla macchina, ho il cellulare scarico e il portafogli a casa, se mi presti dei soldi metto benzina e poi te li riporto con gli interessi".

Le segnalazioni riguardano la zona di Vasto, in particolare quella tra via Giulio Cesare e Via dei Conti Ricci. Prestare attenzione e non fidarsi ma chiamare le forze dell’ordine in caso di avvicinamento.