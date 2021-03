Nuovi stabilimenti balneari a San Salvo Marina, pubblicato l’avviso per due concessioni

Altri due stabilimenti balneari a San Salvo Marina. È stato pubblicato in albo pretorio l'avviso pubblico per l'assegnazione delle relative concessioni per finalità turistico ricettive. L'area individuata è quella che si trova nel tratto di spiaggia libera corrispondente all'isola pedonale tra i lidi n. 18 (Controvento) e 20 (Playa del Sol); la zona è interessata da alcuni mesi da interventi di ripascimento della spiaggia.

Gli interessati possono rispondere entro le 13 del 19 aprile 2021, come si legge nell'avviso pubblico: "L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, tenendo conto anche del legame della spiaggia con gli interessi della collettività e dell'offerta complessiva di servizi a tale collettività".

Tra i requisiti dal maggior punteggio [SCARICA L'AVVISO], ci sono "Sistemi e tecnologie impiegati per limitare l'impatto ambientale in particolare modalità di smaltimento delle acque reflue (saranno oggetto di valutazione la tipologia di impianto, il sistema di gestione e smaltimento, atti a ridurre l'impatto ambientale)" con un massimo di 20 punti, "Soggetti imprenditoriali attivi nel settore del turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente o che, comunque, abbiano maturato una esperienza professionale nel campo della gestione di servizi alla balneazione" e "Miglioramento della qualità dell'offerta turistica del Comune in relazione al tipo di intervento proposto, ed all'interesse pubblico del servizio offerto" con un massimo di 15 punti a testa.

La concessione avrà una durata di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione con diritto di rinnovo.