Con "Educare in Comune", presentati a San Salvo due progetti contro la povertà educativa

Si chiamano "Think Family" e "Gas, giovani artisti a San Salvo" e sono dedicati alle opportunità educative dei minori, i due progetti presentati dal Comune di San Salvo.

"Abbiamo presentato due progetti per 640mila euro, relativi al fondo per le politiche della famiglia – ha commentato la sindaca, Tiziana Magnacca, al termine dell'iter di presentazione -. I progetti, in cui crediamo molto e che mi auguro possano aggiudicarsi il finanziamento, sono finalizzati al contrasto alla povertà educativa e al sostegno delle opportunità culturali ed educative dei minori. Ancora una volta il Comune di San Salvo si candida ad accedere ai finanziamenti pubblici per incrementare i servizi sociali senza pesare sulle tasche dei cittadini". Iniziative inserite nell'ambito del programma "Educare in Comune", che prevede un finanziamento da 350mila euro per "Think Family" e 290mila euro per "Gas" che saranno utili, sottolinea la sindaca, "a creare le giuste condizioni per favorire stimoli alle attività sociali e culturali per ridurre eventuali indici negativi di povertà educativa".

"Il nostro ufficio ha elaborato le due proposte inviate alla presidenza del Consiglio dei ministri per le opportune valutazioni – spiega l'assessore alle Politiche sociali, Giancarlo Lippis – che vanno a interessare due tematiche, la prima quella della relazione e dell'inclusione dei nostri giovani, e la seconda la cultura, l'arte e l'ambiente". Interventi tesi, spiega, "a far crescere il benessere familiare, andando ad agire in maniera interdisciplinare sulla crescita dei bambini e degli adolescenti, al fine di evitare il formarsi di forme di disagio, emarginazione e atteggiamenti antisociali".