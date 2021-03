Aumentano i residenti, ma via San Sisto è sempre la stessa: più che una strada, una stradina

Aumenta il numero dei residenti, ma via San Sisto è sempre la stessa. Più che una strada, una stradina. In alcuni tratti, talmente stretta da non consentire il passaggio di due auto negli opposti sensi di marcia. La segnalazione arriva da alcuni residenti.

Via San Sisto è un caso emblematico di come l'espansione edilizia che la città ha avuto a partire dalla fine degli anni Novanta, non sia stata accomopagnata da un'adeguamento della rete viaria.

"Il problema non riguarda solo gli automobilisti, ma anche i pedoni", spiega un lettore di Zonalocale. "Spesso sulla strada si incontrano anche mamme con passeggini. Di sera poi la scarsa illuminazione rende molto problematica la visuale agli automobilisti e motociclisti; eventuali pedoni farebbero bene a segnalare la loro presenza con dispositivi luminosi. Se poi ci si mette anche la pioggia, si amplificano i problemi.

Purtroppo sono anni che i residenti segnalano questi problemi, ma nulla di concreto è stato fatto. Negli anni, inoltre, la strada è utilizzata da un numero crescente di abitanti della zona. In particolare la mattina, durante il periodo scolastico, è usata da molti automobilisti che provengono dall'Incoronata e cercano di evitare la colonna di auto in ingresso a Vasto".