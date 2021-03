Vasto, in arrivo i finanziamenti per riqualificare i quartieri San Paolo e Sant’Antonio Abate

Buone notizie per i residenti dei quartieri San Paolo e Sant'Antonio Abate, a Vasto. Il Comune otterrà circa 1.750.000 euro di finanziamenti per la riqualificazione delle aree urbane delle due zone. Come comunicato al sindaco Francesco Menna dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, Vasto è stata ammessa al bando per i finanziamenti e i lavori interesseranno i due popolosi quartieri.

"In particolare - spiega il sindaco Menna - gli interventi prevedono la realizzazione di un parcheggio alle spalle della chiesa di San Paolo. L'area, di pertinenza comunale, diventerà un ampio parcheggio che sarà collegato con una strada alle scuole presenti nella zona. Sarà inoltre realizzata una piazza, pavimentando la parte antistante la chiesa. Un importante tassello che andrà a completare gli altri interventi realizzati recentemente in Via Ritucci Chinni. Per il quartiere Sant'Antonio Abate invece verrà realizzato un parco attrezzato a servizio della zona".

"Un ottimo risultato per la nostra città – sottolinea il primo cittadino - che è tra i pochi comuni abruzzesi ad aver ottenuto il finanziamento. Un'amministrazione, quella da me guidata, che centra i bersagli, non perde tempo e raccoglie i frutti di anni di lavoro e impegno. Amministrazione non certo sprovveduta come invece vuol far credere chi lancia solo proposte, spesso irrealizzabili".