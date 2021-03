Vaccinarsi in spiaggia: balneatori mettono a disposizione i lidi di Vasto Marina

Se servono spazi per la campagna vaccinale, c'è la spiaggia di Vasto Marina: i balneatori mettono a disposizione le loro strutture.

"Vasto Marina risponde all’appello lanciato dal presidente del Consiglio Draghi", si legge in una nota del consorzio Vivere Vasto Marina, che raggruppa commercianti e imprenditori turistici della riviera. "Gli stabilimenti balneari di Vasto hanno dimostrato la disponibilità ad accogliere nelle proprie strutture le vaccinazioni. La proposta arriva anche grazie a una valutazione degli spazi, dei parcheggi e dei piazzali in cui si possono meglio organizzare logistica e gestione dell'affluenza. Lo stesso premier, infatti, nei giorni scorsi aveva sottolineato la necessità di non limitare le vaccinazioni all’interno di luoghi specifici, rendendole possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private. In ultimo ieri, durante una riunione in Prefettura, lo stesso pefetto ha chiesto alla Asl la mappatura dei centri vaccinali individuati sul territorio".

Il consorzio presieduto da Piergiorgio Molino è pronto "ad individuare sin da subito, assieme ai propri soci, le aree delle strutture presenti sul litorale vastese così da poterli mettere a disposizione delle Istituzioni nazionali e locali per lo svolgimento della campagna vaccinale il prima possibile". La proposta è rivolta "al Comune affinché se ne faccia portavoce, Vasto riparte dal mare".