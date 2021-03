Strada in cattive condizioni, protestano i residenti di via del Giglio

La strada è in cattive condizioni e i residenti del quartiere fanno sentire la loro voce. Arriva da Davide Barone la segnalazione che riguarda un tratto malconcio di via del Giglio.

"Le buche sulla carreggiata sono state rattoppate con cemento e non con l'asfalto - riferisce il cittadino -. I tombini sono diventati instabili e, il passaggio delle auto, provoca un forte rumore che, in particolare nelle ore notturne, è molto fastidioso e impedisce il riposo di chi abita in quel tratto di strada".