I soldi per il nuovo lungomare di San Salvo arrivano dalla Engineering 2K

Gli oltre due milioni di euro per iniziare a rimettere a nuovo il lungomare di San Salvo arriveranno dalla Engineering 2K. La società che sta realizzando il futuro polo logistico di Amazon, ha riconosciuto al Comune 2,4 milioni di euro da destinare a opere pubbliche "a titolo di compensazioni aggiuntive volontarie a favore della collettività cittadina".

La somma sarà usata per l'attesa riqualificazione del lungomare che dalla sua realizzazione, intorno agli anni '70, ha subito pochissimi interventi restando così tra quelli più datati della costa. Un progetto per rimettere a nuovo la passeggiata c'è: prevede oasi verdi, nuovi accessi al mare, pavimentazione rinnovata, un'opera monumentale ecc. [LEGGI]. Per realizzarlo servono oltre due milioni di euro (2,7 per la precisione) che il Comune ha cercato più volte di ricavare dalla vendita della famosa Particella 18, ma le varie aste sono andate deserte.

La Engineering 2K ha ottenuto a fine febbraio le ultime autorizzazioni dal Suap Trigno Sinello, può quindi iniziare a edificare il futuro polo dopo la demolizione dell'autoporto avvenuta nelle settimane passate [LEGGI]. La società immobiliare ha acquistato dall'Arap il sito abbandonato per 3,7 milioni di euro e numerosi altri terreni privati che lasceranno spazio all'insediamento che una volta a regime darà lavoro – stando ai numeri dell'iniziativa economica – a 3mila persone tra diretti e indiretti. L'investimento si aggira intorno ai 250 milioni di euro con una superficie coperta di 52.893 metri quadri (quella totale è 256mila metri quadri, LEGGI).

Le aspettative per le ricadute positive sono molte. Sul tema il Pd provinciale ha iniziato una serie di incontri con le parti sociali per discutere di uno sviluppo organico di tutto il territorio.

"Si tratta di denaro che va oltre il dovuto – dice il sindaco Tiziana Magnacca che stamattina ha effettuato un sopralluogo nell'area insieme agli assessori Maria Travaglini e Tonino Marcello – oltre gli oneri di urbanizzazione che sono stati regolarmente versati. San Salvo avrà grandi benefici e qualche piccola sofferenza che sarà compensata da questo importo".

Di seguito il video girato dal Comune di San Salvo nell'area dell'ex autoporto