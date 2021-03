Malore in campagna, 61enne cade dal trattore e muore

A causa di un malore, un uomo è caduto oggi dal trattore a Monteodorisio e ha perso la vita. Il 61enne, che stava lavorando in una campagna di contrada Passo della Carrozza, ha accusato un malessere improvviso cadendo a terra. Il fatto è accaduto dopo le 17.

Sul posto si sono portati un'ambulanza del 118 e i carabinieri della Compagnia di Vasto. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso, le cui cause sono state accertate dal medico legale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

In aggiornamento