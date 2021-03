Gestione dei rifiuti, da Cupello la proposta di creare l’ambito vastese-frentano

Un ambito sub provinciale vastese-frentano, all'interno dell'AGIR (Autorità gestione integrata rifiuti urbani), per la gestione dei rifiuti. È la proposta che arriva dal Comune di Cupello, presentata nella seduta di ieri del consiglio comunale dal sindaco Graziana Di Florio e che sarà presentata nella prossima assemblea dell'agenzia regionale.. Il provvedimento fa seguito alla legge regionale 45/2020 che ha introdotto la possibilità di delimitare sub ambiti territoriali all'interno del perimetro AGIR.

"La delibera - spiega il sindaco Di Florio -, rappresenta l’intento di mantenere la governance nel nostro territorio della gestione dei rifiuti, in previsione anche del potenziamento tecnologico degli impianti del CIVETA, previsti per sostenere modelli di economia circolare".

Si è espresso a favore anche il gruppo Insieme per Cupello, che lo scorso 11 gennaio aveva chiesto di procedere con tale passaggio e anche "che Cupello fosse comune capofila nel territorio per fare massa critica verso l’AGIR e la regione Abruzzo affinchè, in sinergia con ECOLAN di Lanciano, l’impianto del consorzio intercomunale CIVETA costituisse concrete basi per dare contezza alla creazione di un sub ambito territoriale - spiega il capogruppo Camillo D'Amico -.

Un rapporto tra pari e sinergico tra i due impianti senza alcuna forma di subordinazione. Adesso il territorio ha una strada indicata che, con umile generosità, il consiglio comunale di Cupello ha dato e, stando alle recenti ufficiali prese di posizione manifestate dai sindaci di Vasto e San Salvo, si potrà finalmente avere quel gioco di squadra politico ed istituzionale di cui il vastese ha bisogno per tornare ad autodeterminare il proprio futuro".