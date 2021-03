Si è spento Giacinto Di Santo: "Ci mancheranno le sue gentilezze e la sua perenne disponibilità"

Si è spento ieri, a 80 anni, Antonio Giacinto Basilio Di Santo. Oggi, alle 15.30, saranno celebrati i funerali nella chiesa di San Paolo Apostolo. Suo figlio Giovanni ha voluto ricordarlo con un pensiero.

"Quando viene a mancare una brava persona, non perdono qualcosa solo i suoi cari più vicini ma tutto il contesto in cui viveva. Mio padre era la classica brava persona, di un’educazione e di una dignità non più comuni.

Basti pensare che, prima di volare via, dal letto di ospedale dove si trovava, ha telefonato, per salutarci un’ultima volta, a mia madre, a me ed a mio fratello: forse gli sembrava inopportuno andar via senza avvertirci.

Ci mancheranno le sue continue gentilezze e la sua perenne disponibilità.

Ciao papà, grazie per essere stato così.

Giovanni".

Alla famiglia Di Santo sentite condoglianze dalla redazione di Zonalocale.