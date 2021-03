Fermato a Scerni con 4 grammi di hashish: denunciato per spaccio 24enne di Vasto

Ieri pomeriggio, 1° marzo, i carabinieri di Scerni hanno denunciato all’autorità giudiziaria, G.R. di 24 anni, operaio residente a Vasto, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane è stato fermato a Scerni durante un normale controllo alla circolazione stradale e non ha fornito ai militari convincenti giustificazioni sui motivi che lo avevano indotto a spostarsi fuori dal Comune di residenza (spostamento non consentito dall'attuale zona arancione).

Il 24enne ha mostrato una particolare agitazione che ha indotto la pattuglia ad approfondire il controllo con una perquisizione. Durante la ricerca, sono stati rinvenuti, all’interno dell’astuccio portaocchiali, uno spinello e tre piccoli involucri di cellophane contenenti 4 grammi di hashish. La perquisizione è stata così estesa anche all’abitazione dell’uomo dove, all’interno della propria camera da letto, sono stati trovati altri 2 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

La persona è stata sanzionata anche per violazione della normativa in anti Covid-19 essendosi spostato in un Comune diverso da quello di residenza senza un giustificato motivo.