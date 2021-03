Vasto, quartieri senz’acqua fino a domattina: protestano i residenti: "Nessuno ci ha avvisato"

Rubinetti a secco a Vasto e gli utenti protestano per il mancato preavviso. A Zonalocale arrivano segnalazioni da via Ciccarone e da contrada Vallone maltempo, ma non sono le uniche zone della città che patiscono disagi da stamattina. Il tenore delle lamentele è lo stesso per tutti: l'acqua manca da stamattina, ma nessuno si è premurato di comunicare ieri l'interruzione, che durerà fino a domattina.

La Sasi, società che gestisce il servizio idrico integrato (acqua, fogne e depurazione) in 87 dei 104 comuni della provincia di Chieti, afferma di aver diramato un avviso, che però agli organi d'informazione e agli utenti di Vasto non è arrivato: "In riferimento all'interruzione della fornitura idrica comunicata ieri, 28.02.2021, si informa che a seguito di ritardi dovuti alle operazioni di riparazione, l'erogazione idrica tornerà regolare nel vostro comune ad iniziare dalle ore mattutine di domani, 02.03.2021". Agli organi d'informazione ieri non è arrivato alcun comunicato che preannunciasse la sospensione del servizio.

L'amministrazione comunale di Vasto, da noi contattata, risponde di aver pubblicato l'avviso sulla pagina Facebook ufficiale "Città del Vasto" alle 19.30 di ieri [LEGGI].