Magnacca: "Positivo il ritorno in zona arancione, ai genitori chiedo massimo controllo sui ragazzi"

Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo, commenta favorevolmente il ritorno in zona arancione, ma lancia un nuovo appello affinché l'attenzione resti alta.

In un messaggio video, il primo cittadino, lancia un nuovo appello: "Stiamo molto attenti, a cominciare dai ragazzi. La Dad non autorizza quelli più grandi a uscire e incontrarsi nei parchi come se niente fosse. Io chiedo ai genitori il massimo controllo su questi ragazzi. Vi chiedo uno sforzo perché possiamo stringere i denti un altro po'. adesso stiamo attenti, noi genitori dobbiamo sforzarci di essere responsabili per noi e di controllare di più i nostri ragazzi".