Il 2 marzo il musicista cupellese Angelo Tristani a Sanremo Doc

Martedì 2 marzo (ore 18), in una edizione tutta in diretta streaming, il compositore Angelo Tristani presenta il suo ultimo album Inno alla gloria della Risurrezione, colonne sonore per orchestra e coro.

Il maestro cupellese torna a Casa Sanremo, sotto la direzione artistica di Danilo Daita, dopo la felice esperienza dello scorso anno, e sarà ospite della serata con Fio Zanotti, compositore e direttore d’orchestra di Adriano Celentano. La musica è stata sempre la passione di Tristani, percorrendo itinerari classici ed avanguardie. Dalle sue note traspare forte l’amore infinito per tutto il creato e in particolare per la figura femminile. La libertà totale e il romanticismo gli ingredienti del suo mondo.