In via Silone "l’angolo discarica": residenti chiedono pulizia e controlli con fototrappole

Continuano le segnalazioni su discariche abusive disseminate nei quartieri di Vasto. L'ultima segnalazione in ordine di tempo arriva dal quartiere San Paolo che, con i suoi 13mila abitanti, è il più popoloso della città.

Qui siamo in via Ignazio Silone, strada che incrocia via De Gasperi. Un angolo della strada viene utilizzato costantemente da ignoti per scaricare rifiuti di vario genere: "Ogni giorno troviamo più spazzatura", spiega una residente della zona.

Gli abitanti chiedono all'amministrazione comunale la rimozione della micro discarica e l'installazione di una fototrappola che consenta di scoprire chi sono gli inquinatori.