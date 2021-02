All’Aragona la Vastese rimonta due volte: con il Fiuggi finisce 2-2

Buon pareggio per la Vastese nella sfida con l'Atletico Terme Fiuggi nella 20ª giornata del campionato di serie D. All'Aragona i biancorossi hanno chiuso sul 2-2, dopo essere andati per due volte sotto nel punteggio, infilando così il decimo risultato utile consecutivo.

A sbloccare il punteggio sono gli ospiti con Gaetani al 6'. Una rete che ha suscitato diverse polemiche in campo per una presunta posizione di fuorigioco. Non è passato molto prima del pareggio biancorosso firmato da un Mamona che sta vivendo un periodo di grazia. Uno a uno dopo un quarto d'ora, parità ristabilita e squadre che, nella restante parte del primo tempo, hanno provato a raddoppiare.

Nella ripresa sono partiti subito forte i giocatori del Fiuggi, premiati al 20' quando Gaetani si è infilato tra le maglie della difesa vastese siglando la sua personale doppietta che è valsa il 2-1. Dopo una fase di calo la squadra di D'Adderio ha ripreso vivacità e, al 40', ha visto premiati i suoi sforzi con il gol segnato da Capitanio. Nel finale i padroni di casa hanno avuto anche l'occasione di ribaltare completamente il punteggio ma la sfida si è chiusa in parità.

Un buon punto per i biancorossi che salgono così a quota 27 in classifica. Domenica prossima il calendario prevede il derby con il Pineto, formazione che non scende in campo dallo scorso 3 marzo a per le assenze causa Covid-19. In settimana si valuterà se il match di domenica sarà confermato o si procederà ad un rinvio.

La 20ª giornata

Castelnuovo - Aprilia 3-2

Campobasso - Castelfidardo 1-0

Cynthialbalonga - Atl. Porto Sant’Elpidio 2-1

Matese - Montegiorgio 2-1

Recanatese - Real Giulianova 3-2

SN Notaresco - O.Agnonese 2-0

Tolentino - Rieti 1-0

Vastese - Atl. Terme Fiuggi 2-2

Vastogirardi - Pineto rinv.