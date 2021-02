"Ventisei giorni in ospedale, 4 in Rianimazione. Oggi 2° tampone negativo: inizia un’altra vita"

"Oggi inizia una nuova vita". Antonio Menna accoglie così il secondo tampone negativo, perché "oggi, dopo 26 giorni di ricovero tra Malattie infettive e 4 in Rianimazione con intubazione, mi dimettono e torno a casa", racconta l'ex consigliere regionale.

"Dovrò fare una lungodegenza a casa. Finisce qui questa brutta vicenda-esperienza del Covid con rischio alto della mia vita. Oggi posso dire di aver vinto io. So che hanno pregato in molti e li ringrazio". Dopo il tampone positivo, Menna era rimasto a casa in isolamento. "Nei primi dieci giorni stavo bene - racconta a Zonalocale - , avevo solo un po' di tosse. Poi è arrivata improvvisamente la febbre, la saturazione è scesa a 80. Sono stato portato in ospedale, lì dopo una tac hanno capito che la situazione era grave e mi hanno trasferito a Chieti". Dopo i 4 giorni in rianimazione la situazione è migliorata fino ad oggi, quando è stato dimesso.

Menna rivolge il suo personale ringraziamento "a medici, infemieri e altro personale di Rianimazione e Malattie infettive del professor Jacopo Vecchiet per la loro professionalità, umanità e competenza. Grazie alle centinaia di amici, parenti, paesani (Menna è originario di Casalanguida, n.d.r.), colleghi, clienti, collaboratori che mi sono stati vicini e mi hanno incoraggiato. Grazie a Luisa, Luca e Francesco, mia madre e mia suocera, con fratello, cognato, cugini, nipoti che hanno avuto paura, ma insieme, grazie anche alla solidarietà e alla vicinanza, ne siamo usciti. Grazie a tutti di vero cuore. Sono negativo a due tamponi e da oggi inizia una nuova vita per me".

Infine un appello: "Una preghiera a chi nega il Covid: di smetterla, perché chi è stato in ospedale ha visto una realtà che non lascia dubbi. Perciò vacciniamoci senza se e senza ma".