"Ai familiari della cara Angela l’abbraccio di amici e colleghi dell’Istituto San Francesco"

L'ultimo saluto ad Angela Delle Donne è stato celebrato ieri a Vasto Marina, nella chiesa di Santa Maria di Stella Maris, dal parroco, padre Luigi Stivaletta. Le esequie si sono svolte nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Un collega del figlio della donna ha chiesto a Zonalocale di pubblicare questo messaggio di vicinanza alla famiglia di Angela Delle Donne: "Il fatto di scegliere la chiesa di Santa Maria Stella Maris per celebrare il funerale di Angela non è stato causale. La famiglia ha voluto farlo perche, tanti anni fa, Giuseppe Del Greco e Angela Delle Donne dissero il loro 'sì' per tutta la vita proprio in questa chiesa. Una chiesa troppo piccola a contenere le tante persone che hanno voluto salutare Angela; in molti hanno potuto partecipare alla celebrazione sul sagrato della chiesa tramite amplificatori. All'inizio della celebrazione il figlio Gianfranco e la nipote Monica hanno rivolto parole alla loro cara estinta. Al marito, ai figli, ai generi, alla nuora e ai nipoti un abbraccio e un ricordo nella preghiera da parte di tutti amici e colleghi dell'Istituto San Francesco".