Lutto nel mondo della scuola: si è spenta l’ex dirigente scolastica Silvana Marcucci

Il mondo della scuola è in lutto per la prematura scomparsa dell'avvocato Silvana Marcucci. Una vita dedicata all'istruzione e alla formazione, nel suo percorso era stata insegnante e poi direttrice didattica a San Salvo, al 2° Circolo, prima di divenire nel 2009 dirigente scolastica del liceo Mattioli di Vasto. Ha guidato l'istituto vastese per sei anni, fino al raggiungimento della pensione, dando sempre grande sostegno alle tante iniziative messe in campo dalla scuola.

Silvana Marcucci è sempre stata impegnata in attività di volontariato, era nel Lions Club San Salvo, di cui è stata anche presidente, era componente della giuria del premio Letterario "Artese" di San Salvo e, con grande generosità, nell'ultimo anno si è adoperata per sostenere la raccolta alimentare a favore delle famiglie in difficoltà con il comitato civico L'Arcobaleno di Vasto.

Oggi, nel giorno della sua improvvisa scomparsa, tutti la ricordano con grande affetto, per la sua grande bontà che ha saputo trasmettere sempre a tutti i colleghi, agli studenti e a tutte le persone che ne incrociavano il cammino. In attesa della data dei funerali sono già tanti gli affettuosi messaggi di cordoglio di chi l'ha conosciuta.

Ai suoi familiari giungano le sentite condoglianze della nostra redazione.