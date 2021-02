La musica che va avanti: I Malati Immaginari tornano a suonare per "L’ultimo concerto?"

Ci saranno I Malati Immaginarisul palco del Circolo Arci Futuro Imperfetto 2.0 di Pescara dove, in contemporanea con altre decine di club e locali in tutta Italia, sabatp 27 febbraio alle 21 andranno in scena le esibizioni live di tanti artisti per "L'ultimo concerto?", iniziativa promossa da KeepOn Live, Arci e Assomusica, con la collaborazione di Live Dma.

Tanti i grandi nomi della musica italiana, come 99 Posse, Brunori Sas, Colapesce & DiMartino, Cosmo, Giorgio Canali, Lo Stato Sociale, Manuel Agnelli, Marina Rei, Marlene Kuntz, Pinguini Tattici Nucleari, Roy Paci, Roby Facchinetti, Subsonica, che suoneranno senza pubblico - ma in diretta streaming sul sito ultimoconcerto.it - per riaccendere il riflettori sulla musica dal vivo, praticamente ferma da un anno.

Il duo vastese, formato da Dario Parascandolo (chitarra acustica, synth, voce) e Laura Trivilini (batteria e percussioni), è stato scelto dal club pescarese per questo appuntamento. Oltre a loro, a rappresentare l'Abruzzo, ci saranno i Voina, allo Scumm, e Una giornata perfetta, al Cantina Majella di Caramanico. "È molto triste pensare che molti live club non riapriranno, perché questi luoghi hanno un valore che va molto al di là del semplice fattore economico, e oggi più che mai me ne rendo conto - afferma Martina Sersante, presidente del Circolo Arci Futuro Imperfetto 2.0. - . I piccoli club creano spazi di circolazione di cultura e libero pensiero, sono luoghi di incontro, scambio, arricchimento e non possono essere sostituiti da dirette streaming o format televisivi. Un amico tempo fa mi ha detto: l'artista ha bisogno dell'applauso. Ed è vero: l'artista ha bisogno del pubblico. Di qualcuno che guardi alla sua opera e ne riconosca il valore".

Per I Malati Immaginari sarà l'occasione per presentare dal vivo - seppur in una dimensione particolare - i loro brani, scritti nel primo anno e mezzo di vita della band. "Non ci siamo mai fermati, anche quando non potevamo provare, abbiamo continuato a produrre musica a distanza", ci hanno raccontato nell'intervista in cui ci hanno parlato della loro musica e dei loro progetti, che prevedono l'uscita di un album, che sarà anticipato da un singolo tra qualche settimana.

Un anno fa, come per tutti, è arrivato il momento dello stop a prove e serate dal vivo. Ma I Malati Immaginari hanno "sperimentato nuove soluzioni sonore dettate da esigenze domestiche. Laura mette da parte momentaneamente la batteria per un set ibridodi percussioni, di cui il suo fedele cajon è protagonista assoluto. Dario arricchisce il proprio sound grazie all'utilizzo di una loop station. Terminato il lockdown, I Malati Immaginari hanno portato in giro per l'Abruzzo il nuovo set acustico durante l'estate, tra Festival e concerti, con ottimi riscontri di pubblico". Parallelamente all'attività live hanno registrato il loro primo Ep, da cui verrà estratto il primo singolo "Non Passa +" su Automatic Records, in promozione nazionale con l'ufficio stampa DCOD Communication. Il disco è stato registrato e masterizzato presso L'Arte dei Rumori Studio a Napoli e prodotto da Silvio Speranza.

